На первый этап рекультивации хвостохранилища «Кошкар-Ата» в Мангистау выделили 100 миллионов тенге

Фото из архива Lada.kz
Аскар Мамин, как передает LS, рассказал о ликвидации хвостохранилища «Кошкар-Ата» в Мангистау.
По словам главы кабмина, для реализации I этапа рекультивации правительством поддержана сумма в размере 100 миллионов тенге на 2020 год.
- Сейчас определяется подрядная организация, - сказал Аскар Мамин.
Ранее Серикбай Трумов, глава Мангистауской области, на отчетной встрече с населением рассказал, что для создания зеленого пояса вокруг хвостохранилища «Кошкар-Ата» выделили 120 миллионов тенге.
Напомним, в 2013 году ученые национального университета имени Аль-Фараби выявили генные мутации у грызунов, обитающих в районе «Кошкар-Ата». С 1999 года акимат области ежегодно отслеживает влияние хвостохранилища на экосреду. Ежегодные исследования включают в себя также статистические данные департамента здравоохранения, изучение растительного и животного мира, окружающей среды в районе впадины.
В 2015 году в Актау запустили экспериментальный проект по созданию защитной зеленой зоны вокруг хвостохранилища «Кошкар-Ата».
В 2016 году сообщили, что продолжится научно-исследовательская работа по эколого-генетическому обследованию влияния «Кошкар-Ата» на здоровье детей, проживающих вблизи хвостохранилища.
В 2017 году на конференции в Нур-Султане Ералы Тугжанов, экс-аким Мангистауской области, рассказал, что более 17,5 миллиарда тенге требуется для рекультивации хвостохранилища «Кошкар-Ата». И что на эти цели должно было быть выделено 2 миллиарда тенге в 2018 году, еще по 3 миллиарда - в 2019 и 2020 годах. Местные власти намеревались высадить вокруг хвостохранилища зеленый пояс длиной в три километра.
В 2018 году для создания защитной зоны возле хвостохранилища «Кошкар-Ата» планировали дополнительно использовать 30 Га земли.
По словам главы кабмина, для реализации I этапа рекультивации правительством поддержана сумма в размере 100 миллионов тенге на 2020 год.
- Сейчас определяется подрядная организация, - сказал Аскар Мамин.
Ранее Серикбай Трумов, глава Мангистауской области, на отчетной встрече с населением рассказал, что для создания зеленого пояса вокруг хвостохранилища «Кошкар-Ата» выделили 120 миллионов тенге.
Напомним, в 2013 году ученые национального университета имени Аль-Фараби выявили генные мутации у грызунов, обитающих в районе «Кошкар-Ата». С 1999 года акимат области ежегодно отслеживает влияние хвостохранилища на экосреду. Ежегодные исследования включают в себя также статистические данные департамента здравоохранения, изучение растительного и животного мира, окружающей среды в районе впадины.
В 2015 году в Актау запустили экспериментальный проект по созданию защитной зеленой зоны вокруг хвостохранилища «Кошкар-Ата».
В 2016 году сообщили, что продолжится научно-исследовательская работа по эколого-генетическому обследованию влияния «Кошкар-Ата» на здоровье детей, проживающих вблизи хвостохранилища.
В 2017 году на конференции в Нур-Султане Ералы Тугжанов, экс-аким Мангистауской области, рассказал, что более 17,5 миллиарда тенге требуется для рекультивации хвостохранилища «Кошкар-Ата». И что на эти цели должно было быть выделено 2 миллиарда тенге в 2018 году, еще по 3 миллиарда - в 2019 и 2020 годах. Местные власти намеревались высадить вокруг хвостохранилища зеленый пояс длиной в три километра.
В 2018 году для создания защитной зоны возле хвостохранилища «Кошкар-Ата» планировали дополнительно использовать 30 Га земли.