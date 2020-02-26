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ЛАДА.kz » Экология

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 14:00

Просмотров: 1229

На первый этап рекультивации хвостохранилища «Кошкар-Ата» в Мангистау выделили 100 миллионов тенге

В данный момент определяется подрядная организация. Об этом сообщается на информационном портале LS со ссылкой на Аскара Мамина, Премьер-министра Республики Казахстан.

Фото из архива Lada.kz
Аскар Мамин, как передает LS, рассказал о ликвидации хвостохранилища «Кошкар-Ата» в Мангистау.

По словам главы кабмина, для реализации I этапа рекультивации правительством поддержана сумма в размере 100 миллионов тенге на 2020 год.

- Сейчас определяется подрядная организация, - сказал Аскар Мамин.

Ранее Серикбай Трумов, глава Мангистауской области, на отчетной встрече с населением рассказал, что для создания зеленого пояса вокруг хвостохранилища «Кошкар-Ата» выделили 120 миллионов тенге.

Напомним, в 2013 году ученые национального университета имени Аль-Фараби выявили генные мутации у грызунов, обитающих в районе «Кошкар-Ата». С 1999 года акимат области ежегодно отслеживает влияние хвостохранилища на экосреду. Ежегодные исследования включают в себя также статистические данные департамента здравоохранения, изучение растительного и животного мира, окружающей среды в районе впадины.

В 2015 году в Актау запустили экспериментальный проект по созданию защитной зеленой зоны вокруг хвостохранилища «Кошкар-Ата».

В 2016 году сообщили, что продолжится научно-исследовательская работа по эколого-генетическому обследованию влияния «Кошкар-Ата» на здоровье детей, проживающих вблизи хвостохранилища.

В 2017 году на конференции в Нур-Султане Ералы Тугжанов, экс-аким Мангистауской области, рассказал, что более 17,5 миллиарда тенге требуется для рекультивации хвостохранилища «Кошкар-Ата». И что на эти цели должно было быть выделено 2 миллиарда тенге в 2018 году, еще по 3 миллиарда - в 2019 и 2020 годах. Местные власти намеревались высадить вокруг хвостохранилища зеленый пояс длиной в три километра.

В 2018 году для создания защитной зоны возле хвостохранилища «Кошкар-Ата» планировали дополнительно использовать 30 Га земли.



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Комментарии ( 3 )

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Mackoi (Посетители) Сегодня, 16:49
Никакого толку от зелёной защитной зоны вокруг хвостохранилища не будет. Радионуклиды разлетаются с пылью, которую маленькие деревца не удержат. Надо засыпать поверхность хвостохранилища чем угодно, лишь бы прекратить пыление радиоактивных пляжей. И 100 миллионов тенге это копейки, с такой скоростью чтобы освоить необходимые 22 миллиарда потребуется 220 лет.
 
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Имярек (Посетители) Сегодня, 16:41
Опять тендер возмет, свое родное "общество слепых, глухих...."
Убила фраза "1999 года акимат области ежегодно отслеживает влияние хвостохранилища на экосреду" nevizhu
Акимат хвосты свои отследить не может
Кто,кому, когда, и за какие деньги продал земельные участки в черте города и по области..

Зеленый пояс создать хотят, СМЕШНО
В каком не помню году президент дал указание вдоль дороги от поста ДПС до города высадить деревья.... И где они!
Ни будет там никакого "зеленого пояса"!

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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  • Feniks
  • arelav_74
 ЁмоЁ (Посетители) Сегодня, 14:50
определяется подрядная организация которая будет участвовать в дальнейшем распиле... draznilka
 
 

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