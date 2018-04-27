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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 14:32

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Для создания защитной зоны возле хвостохранилища «Кошкар-Ата» планируют дополнительно использовать 30 Га земли

Выкупить землю планируют по поручению акима Мангистауской области. Об этом со ссылкой на Дуйсена Кусбекова, руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования, сообщает пресс-служба акима региона.

Кошкар Ата
Создание зеленой зоны площадью 8,2 Га и оградительного пояса площадью 30 Га, по словам Дуйсена Кусбекова, уже началось.

- По поручения акима Мангистауской области будет выкуплено еще 30 Га земли для создания еще одной защитной зоны. Меры принимаются с целью стабилизации микроклимата, экологического и санитарно-гигиенического состояния села Баскудук, расположенного в южной части хвостохранилища, - отметил Дуйсен Кусбеков.

Напомним, завершить рекультивацию хвостохранилища «Кошкар-Ата» планировали в 2020 году. На это акимат запрашивал средства у Министерства энергетики РК.

Местные власти планировали высадить зеленый пояс в три километра возле хвостохранилища «Кошкар-Ата». В хвостохранилище складировано 105 миллионов тонн промышленных отходов. Из них 59 миллионов тонн - радиоактивные и токсичные. Самые опасные участки рекультивировали еще в 2009 году. Тем не менее 66 квадратных километров химически зараженной территории еще остаются открытыми.

Влияние хвостохранилища «Кошкар-Ата» на здоровье детей обещали изучить.

Врач-онколог Изимгали Кобенов заявлял, что экология Мангистауской области напрямую влияет на рост количества онкологических заболеваний в регионе. И одним из факторов является хвостохранилище «Кошкар-Ата».



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