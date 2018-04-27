Для создания защитной зоны возле хвостохранилища «Кошкар-Ата» планируют дополнительно использовать 30 Га земли

- По поручения акима Мангистауской области будет выкуплено еще 30 Га земли для создания еще одной защитной зоны. Меры принимаются с целью стабилизации микроклимата, экологического и санитарно-гигиенического состояния села Баскудук, расположенного в южной части хвостохранилища, - отметил Дуйсен Кусбеков.
Напомним, завершить рекультивацию хвостохранилища «Кошкар-Ата» планировали в 2020 году. На это акимат запрашивал средства у Министерства энергетики РК.
Местные власти планировали высадить зеленый пояс в три километра возле хвостохранилища «Кошкар-Ата». В хвостохранилище складировано 105 миллионов тонн промышленных отходов. Из них 59 миллионов тонн - радиоактивные и токсичные. Самые опасные участки рекультивировали еще в 2009 году. Тем не менее 66 квадратных километров химически зараженной территории еще остаются открытыми.
Влияние хвостохранилища «Кошкар-Ата» на здоровье детей обещали изучить.
Врач-онколог Изимгали Кобенов заявлял, что экология Мангистауской области напрямую влияет на рост количества онкологических заболеваний в регионе. И одним из факторов является хвостохранилище «Кошкар-Ата».
Видео 2017 года из архива Lada.kz
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