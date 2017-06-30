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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 05:23

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Завершить рекультивацию хвостохранилища «Кошкар-Ата» в Мангистау планируют в 2020 году

Сметная стоимость рекультивации хвостохранилища составила более 17 миллиардов тенге. Начать работы планируют в этом году. Об этом сообщил Бауыржан Амирбеков, заместитель руководителя департамента экологии Мангистауской области.

Кошкар-Ата. Фото из архива Lada.kz
Специалисты департамента экологии по Мангистауской области с привлечением сотрудников департамента охраны общественного здоровья Мангистауской области и врачей-лаборантов филиала Национального центра экспертизы по поручению Комитета экологического регулирования и контроля замерили уровень радиации и отобрали пробы на территории хвостохранилища.

- Сбрасываемые неочищенные сточные воды с верхних микрорайонов Актау стали водопоем для скота, так как территория хвостохранилища не ограждена. По результатам замера атмосферного воздуха превышения концентрации вредных веществ не установлено. На некоторых участках хвостохранилища зафиксировано повышение радиационного фона. В пробах почвы обнаружено превышение концентрации меди, - отметил Бауыржан Амирбеков.

Стоимость рекультивации хвостохранилища согласно проектно-сметной документации составила более 17 миллиардов тенге. Начать работы, по словам Бауыржана Амирбекова, планируют в 2017 году и завершить в 2020-м.

- В хвостохранилище «Кошкар-Ата» захоронено свыше 105 миллионов тонн токсичных отходов, из которых около 52 миллионов тонн – радиоактивные. Общая площадь размещённых отходов составляет 66 квадратных километров, площадь оголившихся пляжей – около 55 квадратных километров, процесс снижения уровня водной фазы продолжается, - рассказал Бауыржан Амирбеков.

В целях стабилизации жидкой фазы в искусственное озеро сбрасывают 7,7 миллиона кубических метров доочищенной воды из КОС-1.

По информации управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Мангистауской области, в 2016 году на содержание хвостохранилища выделено более 941 миллиона тенге, из которых 522 миллиона тенге - для залива неочищенных канализационных вод в хвостохранилище.

Ранее были выделены средства для создания экспериментальной защитной зелёной зоны общей площадью 7,5 гектара на юге впадины «Кошкар-Ата».

Решением Мунайлинского районного суда в 2016 году составлен акт о передаче опасных отходов, расположенных на хвостохранилище «Кошкар-Ата» в республиканскую собственность.


Timelapse. Как менялось хвостохранилище с 1984 года


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