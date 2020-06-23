Вырубка живых деревьев в Актау возмутила горожан

- У нас и так засушливый край, а они спиливают последнее. А чтобы сажать новые деревья, на это уйдут годы. Скорее всего, это дело рук бизнесменов, которые собираются, видимо, что-то строить. Это полный беспорядок. Нужно привлекать к ответственности тех, кто это сделал, - заявил местный житель Бахтияр.

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Жителей возмутила вырубка деревьев.Ситуацию прокомментировали в пресс-службе общественного объединения «Фонд поддержки инвалидов «Атамекен», которое занимается озеленением Актау.- Отношения к срубу деревьев не имеют. Спил зелёных насаждений, скорее всего, производился руководством рынка, - отметили в пресс-службе общественного объединения «Фонд поддержки инвалидов «Атамекен».Lada.kz ожидает официальный комментарий от городского акимата.