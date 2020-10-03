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ЛАДА.kz » Экология

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 13:11

Просмотров: 85

Жители Актау возмутились уничтожением краснокнижного растения на Скальной тропе

Растущее вдоль Скальной тропы реликтовое растение, по словам местной жительницы, вырубили работники ТОО «Кала жолдары».

Фото Рашида Исмагилова из архива lada.kz
По словам Виктории Мельниковой, сегодня утром, 3 октября, дворники вышли на уборку территории в районе Скальной тропы. Кроме этого, они выкорчевали «Мягкоплодник критмолистный», который занесён в Красную книгу, и скинули его под пешеходную зону Скальной тропы.

- Это невосполнимый урон. О таком целенаправленном уничтожении краснокнижного растения нужно довести до сведения в природоохранную прокуратуру, местных властей и подать иск на эту организацию. За это нужно выставлять миллионные штрафы. В следующий раз неповадно будет. Глаза надо открывать и книжки читать, прежде чем занимать такие должности. Такими темпами скоро уничтожат все зелёные насаждения в нашем городе, - возмутилась Виктория.


Lada.kz направила официальный запрос в пресс-службу городского акимата.



Напомним, местный житель Вячеслав Верещагин заявлял, что строительство Скальной тропы уничтожит краснокнижное растение.

Для справки:

Мягкоплодник критмолистный (Malacocarpus crithmifolius) — редкое, реликтовое растение гор и низкогорий Центральной Азии из семейства пегановые (Peganaceae Tiegh.). Иран-южнотуранский вид. Несмотря на довольно широкий ареал, во всех местонахождениях встречается очень редко и, как правило, в угнетённом состоянии. Основные местонахождения природных популяций сосредоточены на Восточном побережье Каспийского моря (Мангышлак, Бузачи, чинки Устюрта).

Этот стелющийся кустарник с длинными ветвистыми стеблями образует огромные подушкообразные куртины. Скалы и обрывы чинков, где он обитает, очень украшает яркая зелень с красными шаровидными плодами.



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Комментарии ( 1 )

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Maximus (Посетители) Сегодня, 13:17
Кириллу некогда. С Банком народным решает вопросы...
 
 

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