Жители Актау возмутились уничтожением краснокнижного растения на Скальной тропе

- Это невосполнимый урон. О таком целенаправленном уничтожении краснокнижного растения нужно довести до сведения в природоохранную прокуратуру, местных властей и подать иск на эту организацию. За это нужно выставлять миллионные штрафы. В следующий раз неповадно будет. Глаза надо открывать и книжки читать, прежде чем занимать такие должности. Такими темпами скоро уничтожат все зелёные насаждения в нашем городе, - возмутилась Виктория.

По словам Виктории Мельниковой, сегодня утром, 3 октября, дворники вышли на уборку территории в районе Скальной тропы. Кроме этого, они выкорчевали «Мягкоплодник критмолистный», который занесён в Красную книгу, и скинули его под пешеходную зону Скальной тропы.Lada.kz направила официальный запрос в пресс-службу городского акимата.Напомним, местный житель Вячеслав Верещагин заявлял, что строительство Скальной тропы уничтожит краснокнижное растение.— редкое, реликтовое растение гор и низкогорий Центральной Азии из семейства пегановые (Peganaceae Tiegh.). Иран-южнотуранский вид. Несмотря на довольно широкий ареал, во всех местонахождениях встречается очень редко и, как правило, в угнетённом состоянии. Основные местонахождения природных популяций сосредоточены на Восточном побережье Каспийского моря (Мангышлак, Бузачи, чинки Устюрта).Этот стелющийся кустарник с длинными ветвистыми стеблями образует огромные подушкообразные куртины. Скалы и обрывы чинков, где он обитает, очень украшает яркая зелень с красными шаровидными плодами.