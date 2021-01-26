Разводить лососевые и карповые породы рыб планируют в Мангистау

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Новая стратегия развития рыбного хозяйства в Мангистауской области рассчитана на 2021-2030 годы.



- Министерство экологии, геологии и природных ресурсов планирует выпустить в Каспий 100 тысяч тонн рыбы в 2030 году. Ряд инвесторов планирует заняться разведением товарных видов лососевой и карповой пород рыб, - рассказал Дуйсен Кусбеков.



По его словам, на период с июля прошлого года по июль текущего года выделили квоту на ловлю 11 218 тонн рыбы. На сегодняшний день из этого объема выловили пять тысяч тонн.



- В регионе создаются все возможности для того, чтобы активизировать разведение и ловлю рыбы, поскольку развитие рыбного хозяйства является одним из приоритетных направлений развития области, - добавил Дуйсен Кусбеков.



Он подчеркнул, что зона промышленного рыболовства имеет протяженность 1350 километров от местности «Суйе» до «Прорвы» на Туркменской границе Каспийского моря.