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ЛАДА.kz » Экология

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 17:52

Просмотров: 996

Разводить лососевые и карповые породы рыб планируют в Мангистау

Новая программа развития рыбного хозяйства рассчитана до 2030 года. Об этом рассказал Дуйсен Кусбеков, руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования.

Иллюстративное фото с сайта fish.travel
Новая стратегия развития рыбного хозяйства в Мангистауской области рассчитана на 2021-2030 годы.

- Министерство экологии, геологии и природных ресурсов планирует выпустить в Каспий 100 тысяч тонн рыбы в 2030 году. Ряд инвесторов планирует заняться разведением товарных видов лососевой и карповой пород рыб, - рассказал Дуйсен Кусбеков.

По его словам, на период с июля прошлого года по июль текущего года выделили квоту на ловлю 11 218 тонн рыбы. На сегодняшний день из этого объема выловили пять тысяч тонн.

- В регионе создаются все возможности для того, чтобы активизировать разведение и ловлю рыбы, поскольку развитие рыбного хозяйства является одним из приоритетных направлений развития области, - добавил Дуйсен Кусбеков.

Он подчеркнул, что зона промышленного рыболовства имеет протяженность 1350 километров от местности «Суйе» до «Прорвы» на Туркменской границе Каспийского моря.



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Комментарии ( 4 )

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Жанар (Посетители) Сегодня, 20:40
Цитата: Ingul
Теперь, в основном, водятся только планы.

Почему же!...Вот "подставная" Турсынгуль Жакупова..My Webpage.. решила разводить осетровых, и продавать, но с "фермы",оказалось мало, а ещё прицепом и тех что вылавливали баркаши (чамышей)и продавали через ихнею контору.

Новая стратегия развития рыбного хозяйства в Мангистауской области рассчитана на 2021-2030 годы.


Вы! вылезте из моря с нефте промыслами, и будет много рыбы без всяких липовых ферм.

прошлого года по июль текущего года выделили квоту на ловлю 11 218 тонн рыбы. На сегодняшний день из этого объема выловили пять тысяч тонн.
Хорошо что хоть столько!.

Сексуально озабоченных, просьба не волноваться!.
 
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  • Жанар
 Pluto (Посетители) Сегодня, 20:30
Уже куриных яиц наелись до отвала, теперь нас кормят лососиной, главное не объесться очередными прожектами. Вот почему народ уже давно не верит в эти сказки, а сразу говорит про очередной распил выделенных средств. Самое главное чем ловить будете господа хорошие? Рыболовецкий флот как и рыбкомбинат в Баутино в 90х ушли в мир иной.О каком лососе идет речь когда лов каспийской кильки наладить не можете.
 
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  • User_186
  • sergei 66
 kaireke (Посетители) Сегодня, 19:05
Разве Прорва не на границе с Атырауской областью, за месторождением Каламкас?
 
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  • kolu411
  • Жанар
 Ingul (Посетители) Сегодня, 18:50
В старину, старики сказывают, в морях и реках рыба водилась.
Так шутил А.И. Райкин.
Теперь, в основном, водятся только планы.
 
 

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