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ЛАДА.kz » Экология

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 14:23

Просмотров: 399

На побережье Мангистау собрали три тонны отходов

Субботник прошел на территории прибрежной зоны Тупкараганского района, сообщил руководитель управления рыбного хозяйства Мангистауской областной инспекции Адизал Шихметов.

Фото предоставил руководитель управления рыбного хозяйства Мангистауской областной инспекции Адизал Шихметов
Акция под названием «Чистый водоем» прошла сегодня, 21 марта.

На побережье Мангистау собрали три тонны отходов


Участниками стали специалисты управления рыбного хозяйства, 10 государственных инспекторов, три сотрудника местного исполнительного органа, егеря и 125 местных рыбаков. Также были задействованы четыре грузовые автомашины.

На побережье Мангистау собрали три тонны отходов


С береговой полосы было собрано три тонны твердых бытовых отходов.

На побережье Мангистау собрали три тонны отходов


- Многие северные участки прибрежной зоны покрыты льдом, поэтому провести очистку водоема в некоторых участках не удалось. К тому же, помешали неблагополучные погодные условия, - рассказал Адизал Шихметов.


На побережье Мангистау собрали три тонны отходов





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