На побережье Мангистау собрали три тонны отходов

- Многие северные участки прибрежной зоны покрыты льдом, поэтому провести очистку водоема в некоторых участках не удалось. К тому же, помешали неблагополучные погодные условия, - рассказал Адизал Шихметов.

Акция под названием «Чистый водоем» прошла сегодня, 21 марта.Участниками стали специалисты управления рыбного хозяйства, 10 государственных инспекторов, три сотрудника местного исполнительного органа, егеря и 125 местных рыбаков. Также были задействованы четыре грузовые автомашины.С береговой полосы было собрано три тонны твердых бытовых отходов.