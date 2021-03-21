На побережье Мангистау собрали три тонны отходов

Фото предоставил руководитель управления рыбного хозяйства Мангистауской областной инспекции Адизал Шихметов
Акция под названием «Чистый водоем» прошла сегодня, 21 марта.
Участниками стали специалисты управления рыбного хозяйства, 10 государственных инспекторов, три сотрудника местного исполнительного органа, егеря и 125 местных рыбаков. Также были задействованы четыре грузовые автомашины.
С береговой полосы было собрано три тонны твердых бытовых отходов.
Участниками стали специалисты управления рыбного хозяйства, 10 государственных инспекторов, три сотрудника местного исполнительного органа, егеря и 125 местных рыбаков. Также были задействованы четыре грузовые автомашины.
С береговой полосы было собрано три тонны твердых бытовых отходов.
- Многие северные участки прибрежной зоны покрыты льдом, поэтому провести очистку водоема в некоторых участках не удалось. К тому же, помешали неблагополучные погодные условия, - рассказал Адизал Шихметов.
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