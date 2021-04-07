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ЛАДА.kz » Экология

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 19:27

Просмотров: 1100

Судьба месторождения Кашаган под угрозой

Падение уровня моря и обмеление в районе морских объектов месторождения Кашаган создаёт угрозу безопасной эксплуатации производственных объектов. Это может привести к полной остановке одного из крупнейших месторождений страны, сообщает оператор Северо–Каспийского проекта - компания «Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В.» (NCOC).

Фото предоставили в NCOC
Падение уровня Каспийского моря и его сопутствующее обмеление в районе расположения морских объектов месторождения Кашаган, как сообщили 7 апреля в NCOC, привели к ограничению использования морских транспортных средств. Это создало угрозу безопасной эксплуатации морских производственных объектов, что может привести к полной остановке одного из крупнейших месторождений Казахстана.

Чтобы избежать таких последствий, компания NCOC разработала проект морских судоходных каналов.

- На сегодня такое решение является единственно возможным из всех рассмотренных альтернатив в краткосрочной перспективе. Его реализация обеспечит безопасную эвакуацию персонала в случае чрезвычайных ситуаций, бесперебойную работу морских объектов и проведение планово-предупредительных работ на море в 2022 году, - сообщили в компании.


Площадь воздействия проекта составит около 29 квадратных километров, что не превышает 0,036 процента от общей площади Северного Каспия. При реализации проекта будут использованы наилучшие доступные технологии.

Проект разработан в соответствии с требованиями строительных норм и Экологического кодекса РК. В 2019-2020 годах были проведены фоновые экологические исследования на всём участке планируемых работ. Исследования включали изучение всех компонентов окружающей среды, включая бентос, а также пути миграции рыб.

В соответствии с требованиями законодательства страны, с заблаговременным информированием общественности и в установленном порядке 21 сентября 2020 года были проведены общественные слушания с участием представителей местных исполнительных органов, проектных организаций, НПО, заинтересованной общественности и СМИ. Участниками стали более 120 человек.

Для более открытого и активного диалога с общественностью, в преддверии общественных слушаний, 7 сентября 2020 года компания NCOC по своей инициативе провела круглый стол по проекту с материалами ОВОС. В круглом столе приняли участие 16 представителей экологических НПО и эко-активисты.
Проект получил положительные заключения от независимого эксперта и научно-исследовательского центра в области рыбного хозяйства (ихтиологии) и был согласован государственной экологической экспертизой.

Проектными решениями предусмотрены мероприятия по уменьшению воздействия на окружающую среду. В дополнение к фоновым исследованиям будет проводиться соответствующий экологический контроль и мониторинг воздействия согласно требованиям экологического законодательства страны.



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Комментарии ( 3 )

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-1
  • alesha
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vaterloo (Посетители) Сегодня, 20:36
Природа сама мстит за варварское отношение!!!
 
-1
  • leo529
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  • Космос
  • vaterloo
  • kolu411
 Имярек (Посетители) Сегодня, 20:08
природа не терпит пустоты!!! Зачем надо было вообще лезь в море за нефтью?! Только долгов на делали! Сколько имеет Казахстан прибыли с этого Қашағана? Не более 30% которые с трудом отбили лет 5-ть назад у иностранных инвесторов, при заключении нам не выгодных контрактов!!! И кому расхлебывать эту кашу?! Флору и фауну Каспия внуки наши увидят в музеях!

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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  • Космос
  • vaterloo
  • kolu411
 Ingul (Посетители) Сегодня, 19:40
Может дешевле транспортировку всего необходимого делать суднами на воздушной подушке?
Мне кажется это дешевле, чем рыть каналы.
На деньги за идею не претендую. uhmylka
 
 

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