Судьба месторождения Кашаган под угрозой

- На сегодня такое решение является единственно возможным из всех рассмотренных альтернатив в краткосрочной перспективе. Его реализация обеспечит безопасную эвакуацию персонала в случае чрезвычайных ситуаций, бесперебойную работу морских объектов и проведение планово-предупредительных работ на море в 2022 году, - сообщили в компании.

Падение уровня Каспийского моря и его сопутствующее обмеление в районе расположения морских объектов месторождения Кашаган, как сообщили 7 апреля в NCOC, привели к ограничению использования морских транспортных средств. Это создало угрозу безопасной эксплуатации морских производственных объектов, что может привести к полной остановке одного из крупнейших месторождений Казахстана.Чтобы избежать таких последствий, компания NCOC разработала проект морских судоходных каналов.Площадь воздействия проекта составит около 29 квадратных километров, что не превышает 0,036 процента от общей площади Северного Каспия. При реализации проекта будут использованы наилучшие доступные технологии.Проект разработан в соответствии с требованиями строительных норм и Экологического кодекса РК. В 2019-2020 годах были проведены фоновые экологические исследования на всём участке планируемых работ. Исследования включали изучение всех компонентов окружающей среды, включая бентос, а также пути миграции рыб.В соответствии с требованиями законодательства страны, с заблаговременным информированием общественности и в установленном порядке 21 сентября 2020 года были проведены общественные слушания с участием представителей местных исполнительных органов, проектных организаций, НПО, заинтересованной общественности и СМИ. Участниками стали более 120 человек.Для более открытого и активного диалога с общественностью, в преддверии общественных слушаний, 7 сентября 2020 года компания NCOC по своей инициативе провела круглый стол по проекту с материалами ОВОС. В круглом столе приняли участие 16 представителей экологических НПО и эко-активисты.Проект получил положительные заключения от независимого эксперта и научно-исследовательского центра в области рыбного хозяйства (ихтиологии) и был согласован государственной экологической экспертизой.Проектными решениями предусмотрены мероприятия по уменьшению воздействия на окружающую среду. В дополнение к фоновым исследованиям будет проводиться соответствующий экологический контроль и мониторинг воздействия согласно требованиям экологического законодательства страны.