В водоканал в пригороде Актау зашёл многотысячный косяк тарашки

- Смотрите, сколько тарашки, просто ужас. Идёт, идёт и не заканчивается, - говорит автор видео.

Рыбаки запечатлели плотный косяк тарашки сегодня, 26 мая, на канале ТОО «МАЭК-Казатомпром» у села Умирзак.Напомним, ранее актауские рыбаки похвастались крупным уловом кильки на этом же канале. Они ловили рыбу сачком. Сетка заполнялась килькой всего за несколько секунд.