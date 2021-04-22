Рыба моей мечты! Видео актауских рыбаков с крупным уловом кильки появилось в Сети

В социальных сетях набирает популярность видео с рыбаками из Актау, которые демонстрируют на камеру крупный улов рыбы.Действие видеоролика, по словам пользователей Сети, происходит на водозаборном канале ТОО «МАЭК-Казатомпром». На кадрах видно, что рыбаки ловят кильку сачком, и сетка заполняется рыбой всего за несколько секунд.