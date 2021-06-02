Белую радугу сняли над Каспием в Мангистау

- Белое коромысло над Каспием повисло. Уникальное природное явление, реальный феномен, который называют «радугой-призраком», а также белой, облачной, дымчатой и туманной радугой, - делится Ольга Михайлова.

Снимками Ольга Михайлова поделилась сегодня, 2 июня, на своей странице в Instagram.По информации из открытых источников, туманная или белая радуга представляет собой широкую блестящую белую дугу, обусловленную преломлением и рассеянием света в очень мелких капельках воды.Она появляется при освещении солнечными лучами слабого тумана, состоящего из капелек радиусом около или меньше 25 км.