Муфлонов в Мангистау сняли на видео с высоты птичьего полета

- Вообще в Мангистауской области существуют четыре отдельные группы «краснокнижных» уриалов. Первая и, судя по всему, самая многочисленная обитает в Тупкараганском районе, вторая - на плато Устюрт, третья - у мавзолея Ман-Ата. Последняя и самая малочисленная - в Бекет-Ата. Животные в Бекет-Ата настолько привыкли к людям, что могут совершенно спокойно, без опаски, пастись и пить воду рядом с человеком. К счастью, люди их не трогают, - поделился Азамат Сарсенбаев.

Азамату Сарсенбаеву удалось с небольшого расстояния запечатлеть несколько особей «краснокнижных» муфлонов в районе подземной мечети Бекет-Ата.Видеоролик блогер разместил 13 июня на своей странице в Facebook.Ранее устюртского уриала также запечатлел в районе подземной мечети Бекет-Ата местный житель Багдат Бесмагамбетов.