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ЛАДА.kz » Экология

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 20:18

Просмотров: 229

Муфлонов в Мангистау сняли на видео с высоты птичьего полета

Устюртского уриала на квадрокоптер запечатлел актауский блогер Азамат Сарсенбаев.

Кадр видео
Азамату Сарсенбаеву удалось с небольшого расстояния запечатлеть несколько особей «краснокнижных» муфлонов в районе подземной мечети Бекет-Ата.

Видеоролик блогер разместил 13 июня на своей странице в Facebook.

- Вообще в Мангистауской области существуют четыре отдельные группы «краснокнижных» уриалов. Первая и, судя по всему, самая многочисленная обитает в Тупкараганском районе, вторая - на плато Устюрт, третья - у мавзолея Ман-Ата. Последняя и самая малочисленная - в Бекет-Ата. Животные в Бекет-Ата настолько привыкли к людям, что могут совершенно спокойно, без опаски, пастись и пить воду рядом с человеком. К счастью, люди их не трогают, - поделился Азамат Сарсенбаев.


Ранее устюртского уриала также запечатлел в районе подземной мечети Бекет-Ата местный житель Багдат Бесмагамбетов.




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