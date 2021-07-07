Пыль столбом: Жители пригорода Актау обеспокоены строительством цементного завода

- Это всё происходит рядом с жилыми домами. Представляете, какая пыль будет стоять столбом. Чем дышать людям? В акимате нам толком не дали ответ, есть ли разрешение на строительство или нет. Мы знаем только то, что данная земля находится в частной собственности и всё, - говорят жители жилого массива «Рауан».

Жители жилого массива выражают протест против строительства цементного завода рядом с их домами.По словам людей, территория уже огорожена ракушечником, туда завезли оборудование и работает крупная техника.Lada.kz ожидает комментарий от областного акимата.