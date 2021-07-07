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ЛАДА.kz » Экология

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 19:37

Просмотров: 732

Пыль столбом: Жители пригорода Актау обеспокоены строительством цементного завода

Цементный завод возводят через дорогу от жилого массива «Рауан», который находится в пригороде Актау.

Фото жителей жилого массива «Рауан»
Жители жилого массива выражают протест против строительства цементного завода рядом с их домами.

По словам людей, территория уже огорожена ракушечником, туда завезли оборудование и работает крупная техника.

Пыль столбом: Жители пригорода Актау обеспокоены строительством цементного завода


- Это всё происходит рядом с жилыми домами. Представляете, какая пыль будет стоять столбом. Чем дышать людям? В акимате нам толком не дали ответ, есть ли разрешение на строительство или нет. Мы знаем только то, что данная земля находится в частной собственности и всё, - говорят жители жилого массива «Рауан».


Lada.kz ожидает комментарий от областного акимата.



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Комментарии ( 1 )

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Жанар (Посетители) Сегодня, 20:45
Из чего цемент то будут производить из Магышлакского песка?!...
Наверно привезут из Шетпе..

Сексуально озабоченных, просьба не волноваться!.
 
 

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