Мертвых птиц обнаружили жители Актау в Каспии

О мертвых птицах в Каспии жительница Актау сообщила сегодня, 17 июля.- Мы отдыхали на море, нашли в воде мертвых птиц. Жалко их, не знаю, что с ними произошло. Мы думали, что сможем их спасти, но когда мы вытащили их из воды, оказалось, что они уже погибли, - поделилась жительница Актау.Она добавила, что птицы не были ранены, и у них не было признаков истощения.