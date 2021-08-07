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ЛАДА.kz » Экология

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 11:48

Просмотров: 957

Степь стала братской могилой лошадей - зарубежное СМИ о засухе в Мангистау

Проблему засухи в Мангистауской области осветило международное агентство новостей «Рейтер».

Фото с дрона Павла Михеева
«Жара превратила и без того засушливую казахстанскую степь в братскую могилу лошадей» - с таким заголовком вышла 6 августа статья на сайте «Рейтер».

Репортёр «Рейтер» побывал в селе Акшымырау Мангистауской области, где встретился с местным основателем коневодческой фермы.

Степь стала братской могилой лошадей - зарубежное СМИ о засухе в Мангистау


70-летний Габидолла Калинбайулы работал пастухом. В 2002 году он основал коневодческую ферму в Акшымырау.

Степь стала братской могилой лошадей - зарубежное СМИ о засухе в Мангистау


Этим летом у него погибло 20 лошадей и стадо сократилось до 150 голов. Многие из животных были ослаблены недоеданием, что сделало их уязвимыми для паразитов и болезней.

Степь стала братской могилой лошадей - зарубежное СМИ о засухе в Мангистау


- Когда они умирают в поле, мы даже не можем вернуть их в деревню, чтобы сообщить о смерти, - сказал Габидолла Калинбайулы.


Во время поездки по окрестностям репортер иностранного издания видел рёбра еще живых истощённых лошадей.

В целом по Мангистауской области зарегистрировано более 1000 смертей лошадей, крупного рогатого скота и овец.

По словам эколога Орынбасара Тогжанова, Мангистау становится более восприимчивым к засухе из-за того, что Каспий обмелел. Море не достигло своего старого максимального уровня воды за последние 100 лет.

По словам руководителя отдела климатических исследований «Казгидромет» Светланы Долгих, сельское хозяйство в целом считается подверженным риску из-за изменения климата.



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Комментарии ( 2 )

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 diger (Посетители) Сегодня, 13:17
Цитата: мирабелла
Хозяева бездумны, а страдают ни в чем не повинные животные
Хозяевы алчные люди, хотят разбогатеть, а край наш не позволяет иметь такое количество скота, населения стало больше в области,ну и желание обогатиться не вкладываясь, у многих.
 
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 мирабелла (Посетители) Сегодня, 13:04
По-прежнему считаю, что виноваты люди, а не столько засуха. Наша регион не животноводческий, нет у нас угодий для выкорма скота, нет воды, тенистых лесополос, а есть, и всегда была полупустынная безводная земля и палящее солнце, и это ни для кого не секрет.
Нельзя разводить здесь такое количество скота, его здесь нечем кормить, разве что дотациями... Хозяева бездумны, а страдают ни в чем не повинные животные
 
 

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