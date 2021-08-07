Степь стала братской могилой лошадей - зарубежное СМИ о засухе в Мангистау

- Когда они умирают в поле, мы даже не можем вернуть их в деревню, чтобы сообщить о смерти, - сказал Габидолла Калинбайулы.

«Жара превратила и без того засушливую казахстанскую степь в братскую могилу лошадей» - с таким заголовком вышла 6 августа статья на сайте «Рейтер» Репортёр «Рейтер» побывал в селе Акшымырау Мангистауской области, где встретился с местным основателем коневодческой фермы.70-летний Габидолла Калинбайулы работал пастухом. В 2002 году он основал коневодческую ферму в Акшымырау.Этим летом у него погибло 20 лошадей и стадо сократилось до 150 голов. Многие из животных были ослаблены недоеданием, что сделало их уязвимыми для паразитов и болезней.Во время поездки по окрестностям репортер иностранного издания видел рёбра еще живых истощённых лошадей.В целом по Мангистауской области зарегистрировано более 1000 смертей лошадей, крупного рогатого скота и овец.По словам эколога Орынбасара Тогжанова, Мангистау становится более восприимчивым к засухе из-за того, что Каспий обмелел. Море не достигло своего старого максимального уровня воды за последние 100 лет.По словам руководителя отдела климатических исследований «Казгидромет» Светланы Долгих, сельское хозяйство в целом считается подверженным риску из-за изменения климата.