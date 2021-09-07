Найденный пеликан в Актау находится под наблюдением ветеринара

Кирилл Осин рассказал о состоянии пеликана.- До конца ещё не установлено, у птицы подрезаны ли крылья или повреждены паразитами, тем не менее обработка птицы проведена. Пеликан себя чувствует комфортно, находится под наблюдением ветеринара. Несколько дней потребуется наблюдение за птицей, и дальше уже будет принято решение, что делать с пеликаном, - прокомментировал Кирилл Осин, директор неправительственного учреждения «Эко Мангистау».Со слов эколога, это кудрявый пеликан, который находится в международной Красной книге.- В наших краях птица не очень распространена, но иногда встречается в южной части Каспийского моря, а также пеликанов видели на озере Караколь, - отметил Кирилл Осин.Вчера, до приезда ветеринара, жители города сняли видео с пеликаном.