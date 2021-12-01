Мгновенный прилив на Каспии сняли рыбаки

Автором видео стал местный рыбак Жаке (так его называют).По его словам, иногда он с рыбаками наблюдают подобные явления прилива, но именно вчера, 30 ноября, это проявилось в большей степени.Как предположил Жаке, это связано со вчерашним землетрясением в Каспийском море.Напомним, в акватории Каспия 30 ноября на глубине 62 километров было зарегистрировано землетрясение магнитудой 3,8 балла.