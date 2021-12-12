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ЛАДА.kz » Экология

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 13:30

Просмотров: 2806

Хищных кошек сняли на фото в Мангистау

Снимками поделились инспекторы государственного регионального природного парка «Кызылсай».

Фото предоставили в государственном региональном природном парке «Кызылсай»
В ходе рейдовых работ на территории заповедника была замечена редкая хищная кошка - каракал и степной кот.

Хищных кошек сняли на фото в Мангистау


В областной территориальной инспекции рассказали, что каракал «қара құлақ» с тюркского языка переводится как «чёрное ухо».

- Это хищное млекопитающее семейства кошачьих. Долгое время каракала относили к рысям, на которых он похож внешне, однако из-за ряда генетических особенностей его выделили в отдельный род. Водится в опустыненных степях. На территории СНГ малочислен, внесён в Красную книгу, - отметили специалисты.


Хищных кошек сняли на фото в Мангистау


В наших краях каракал встречается на побережье Каспийского моря.

Деятелен каракал главным образом ночью, но зимой и весной появляется и днём.

Приблизительная численность данного вида на территории Мангистауской области составляет 300-400 особей.

На втором снимке, как сообщили в областной территориальной инспекции, степной кот - хищный представитель малых кошек из семейства кошачьих. Данный вид распространён и не занесён в Красную книгу.

Хищных кошек сняли на фото в Мангистау



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Комментарии ( 2 )

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Aлишeр (Посетители) Сегодня, 15:17
Ого, какие! В теле lol
 
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  • shurik_kz11
 12-й регион (Посетители) Сегодня, 13:56
степной кот - хищный представитель малых кошек из семейства кошачьих. Данный вид распространён и не занесён в Красную книгу.

Подобную информацию не стоило бы публиковать. Лишний повод для наших дикарей достать из подвала дедовский карамультук mmmm
 
 

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