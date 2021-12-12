Хищных кошек сняли на фото в Мангистау

- Это хищное млекопитающее семейства кошачьих. Долгое время каракала относили к рысям, на которых он похож внешне, однако из-за ряда генетических особенностей его выделили в отдельный род. Водится в опустыненных степях. На территории СНГ малочислен, внесён в Красную книгу, - отметили специалисты.

В ходе рейдовых работ на территории заповедника была замечена редкая хищная кошка - каракал и степной кот.В областной территориальной инспекции рассказали, что каракал «қара құлақ» с тюркского языка переводится как «чёрное ухо».В наших краях каракал встречается на побережье Каспийского моря.Деятелен каракал главным образом ночью, но зимой и весной появляется и днём.Приблизительная численность данного вида на территории Мангистауской области составляет 300-400 особей.На втором снимке, как сообщили в областной территориальной инспекции, степной кот - хищный представитель малых кошек из семейства кошачьих. Данный вид распространён и не занесён в Красную книгу.