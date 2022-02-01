Профессор Института океанологии: К началу 2030-х годов уровень Каспийского моря вновь поднимется

В 2006 году впервые в мире мы с коллегами разработали сверхдолгосрочный климатический прогноз для региона Северного Прикаспия. Он был составлен на 11 лет вперёд (2006-2017 гг). И этот климатический прогноз основан на солнечной активности, поскольку главный источник энергии для всего Земного шара (и для суши, и для океана) является солнечная энергия. Мы установили такую зависимость благодаря тому, что имеем достаточное количество метео- и гидрологических данных по этому региону. Во времена Советского Союза была создана сеть гидрометеорологических станций и постов, и ряд наблюдений по некоторым из них превышает сто лет. По другим морям просто не существует таких длительных рядов наблюдений, и это позволило нам установить зависимость между солнечными и климатическими циклами в нашем регионе. Этот прогноз был составлен в 2006 году, в начале очередного (24-го) солнечного цикла, и к настоящему времени уже закончен. По результатам этого прогноза мы пришли к выводу, что он оправдался на все 100 процентов. В этот период повторяемость засушливых и маловодных лет увеличилась. Река Волга стала поставлять в Каспийское море значительно меньше воды, то есть годовой сток по сравнению с предыдущими циклами уменьшился. Именно это и привело к тому, что уровень воды в Каспийском море стал понижаться. А также температура летних месяцев повысилась, а в зимние месяцы повторяемость холодных зим возросла. Учитывая все эти нюансы, мы пришли к такому заключению, что следует продолжить разработку таких прогнозов.Многие считали, что уровень будет продолжать снижаться. Думали, надо спасать то, что есть. Считалось, что залив Кара-Богаз-Гол наносит вред Каспийскому морю, а на самом деле это природный аварийный клапан моря. Когда уровень Каспийского моря повышался, через пролив уходило больше воды, до 30 км³ в год. Когда же уровень воды падал, то и сброс в залив уменьшался автоматически, никто это не регулировал. И если бы ещё немного уровень моря понизился в 70-е годы, то сток в Кара-Богаз-Гол естественным образом прекратился бы совсем. Но 81 году люди перекрыли залив земляной дамбой, а к этому времени уровень Каспия стал стремительно повышаться, и в результате за короткое время повысился на 2,5 метра. Огромные прибрежные территории, большое количество населённых пунктов были затоплены или подтоплены. Срочно потребовались меры противоположного характера – защита прибрежных территорий от затопления и подтопления! Была даже задействована Федеральная целевая программа ФЦП «Каспий».Исходя из нашего нового климатического прогноза на очередной 25-й цикл солнечной активности, климатическая ситуация будет примерно такой же, как и в 24 цикле, и гидрологическая ситуация сильно не поменяется. Уровень будет продолжать понижаться, и в конце этого периода стабилизируется. Это произойдёт в ближайшее 8-10 лет, предполагаю, что отметка будет приблизительно такая же, как и в 1977 году, то есть минус 29 метров. Ну, а дальше возникнет новый климатический цикл - водность всех рек, впадающих в Каспийское море, должна повыситься, соответственно, начнётся новый период трансгрессии (подъема уровня) Каспийского моря.Да, это геологические факторы. Огромные отложения на дне моря, слои илов, глин и все возможные другие отложения, достигающие в некоторых местах толщины в 10 и более километров. Там же накопилось гигантское количество углеводородов – это отмершие растения и животные, которые накопились в течение миллионов лет, а в настоящее время являются объектом интенсивной добычи.И ещё один фактор - Кавказский хребет. Это молодые горы, являются продолжением так называемой Альпийской горной системы. Процесс их образования все ещё продолжается. Начало своё этот хребет берет с Альпийских гор и заканчивается на западном побережье Каспийского моря, но хребет уходит и под воду, по дну Каспийского моря. Недавно на бакинском побережье произошло извержение подводного грязевого вулкана, каких на дне Каспия десятки! Это и есть те процессы, о которых я говорю. Но это отдельная история!Лично я с коллегами не знаком, я узнал об их катастрофическом прогнозе из интернета. И, честно говоря, был удивлён тем, что учёные, быть может, случайно либо на волне сегодняшних климатических изменений решили внести свой вклад в проблему Каспийского моря. Колебания уровня моря — это естественные климатические циклы, которые существовали ещё до того, как люди стали заселять берега Каспийского моря. Северное побережье Каспийского моря, в основном, населяли племена, которые не имели постоянного места жительства, кочевники, - племена, занимающиеся животноводством (кстати, по названию одного из них «каспии» - коневоды, получило свое нынешнее название наше море).Отмечу, что нереально дать прогноз на 80 лет, на мой взгляд. Они ориентировались на климатические изменения в европейской части России. Основной источник поступления воды в замкнутое Каспийское море — это сток рек Волги - больше 80 процентов, Урал - около 10 процентов, ну, и остальные реки Кавказа и иранского побережья. Но на самом деле всё зависит от баланса, сколько поступает воды и сколько испаряется. Это метод водного баланса, традиционный, который использовали многие десятилетия гидрологи, занимающиеся проблемой колебаний уровня Каспийского моря. Но не так всё просто. Например, в 30-е годы прошлого столетия были введены обязательные требования для гидрометеорологических наблюдений на сети станций и постов Каспийского моря. Были включены так называемые испарительные бассейны.Такой бассейн представлял собой плоский сосуд круглой формы, заполненный водой, и гидрометеорологи ежесуточно наблюдали за испаряющейся водой в бассейне. Потом пересчитывали это на площадь Каспийского моря. Якобы таким образом можно было определить, сколько испаряется воды с поверхности моря. Но оказалось, что это совершенно не совпадает с действительностью. Потом этими же учёными было доказано, что испарение зависит не только от площади поверхности моря, от температуры воздуха и воды, но и от направления и скорости ветра. Поэтому от испарительных бассейнов вскоре отказались, а в расчётах стали использовать средние многолетние значения испарения. Вот это и берут до настоящего времени за основу расчётов, но, к сожалению, мы не можем, более чем на один год вперёд надёжно предсказать уровень Каспийского моря.Первые инструментальные наблюдения за уровнем моря были начаты в 1836 году по инициативе инженера и учёного Э.Х. Ленца. Министерством финансов было предписано Бакинской таможне организовать систематические наблюдения за уровнем Каспийского моря в Бакинской бухте, как говорилось в предписании: «для ближайшего удостоверения в предполагаемом понижении поверхности Каспийского моря или, как иные полагают, периодическом повышении оного...». Такие инструментальные наблюдения за уровнем Каспийского моря по футштоку (латунная рейка с делениями) начались 1 февраля 1837 года. С 1890 г. инструментальные наблюдения становятся регулярными. Футшток был установлен на набережной перед зданием таможни. С тех пор мы считаем этот период началом инструментальных наблюдений за уровнем Каспийского моря.Наши зарубежные коллеги в своих расчётах использовали климатические данные атлантических циклонов, которые приносят на европейскую часть России колоссальное количество воды. Но они абсолютно не учитывали то, что на водность Волги других рек бассейна Каспийского моря, а соответственно, и на уровень Каспия влияют и другие, не менее значимые факторы, такие как выход южных циклонов, а это средиземноморские, черноморские циклоны, и собственно каспийские. Они приносят колоссальное количество влаги, гораздо больше влияют на водность рек, впадающих в Каспийское море, чем атлантические циклоны. Наши коллеги эти факторы совершенно не учитывали.Нами был разработан климатический прогноз по прикаспийскому региону (Астраханская область, северная часть Каспийского моря — Р.Х.) до 2044 года. Прогноз на основании солнечной цикличности, на которую в том числе прямым образом повлиял последний ледниковый период. Сотрудники института, которые ведут регулярные наблюдения за состоянием Солнца (ИЗМИРАН), пришли к заключению, что наше Солнце «засыпает», то есть количество пятен на Солнце, которые «отвечают» за его активность, уменьшается. Исходя из этого, мы приходим к такому заключению, что очередной 25-й цикл будет примерно таким же, как и 24 цикл, то есть уменьшение количества осадков, жаркие летние, и холодные зимние месяцы будут продолжаться, как и в предыдущем цикле. В следующие годы климат в нашем регионе, по нашим прогнозам, будет оставаться примерно таким же, из чего следует то, что уровень Каспийского моря поднимется нескоро.А вот 26-й цикл будет особенным, так как ознаменуется так называемым периодом, началом фазы Маундера и наступлением малого ледникового периода. Снижение солнечный активности в начале 2030-х годов может и должно привести к продолжительному периоду похолодания. Это будет сложный период для населения. Осадки увеличатся и в летний, и в зимний периоды, но с другой стороны, это приведёт к увеличению стока рек, и, как следствие, к повышению уровня Каспийского моря.Как видим, водность рек, впадающих в Каспийское моря, постоянно колеблется, а уровень моря то повышается, то понижается, с короткими периодами стабилизации. Так, начиная с 1930-х годов наблюдалось очередное катастрофическое снижение уровня Каспия, в 1940-50-е годы этот процесс более-менее стабилизировался, в 1960-е годы снижение уровня продолжилось, но менее интенсивно, а в конце 1960-х и в 1970-е годы уровень Каспия снова стал катастрофически падать: к 1977 году уровень моря снизился почти на 3,5 метра, обнажились обширные прибрежные мелководья мелководной северной части моря, практически пересох Кизлярский залив, и без того мелководная, вся акватория Северного Каспия стала ещё мелководней.Практически все отрасли народного хозяйства, так или иначе связанные своей деятельностью с морем, стали испытывать серьёзные трудности, а некоторые вообще перестали нормально функционировать. В то время обсуждалась масса спасительных проектов: таких как переброска стока части северных рек на южный склон, в Каспий, отчленение каспийского залива Кара-Богаз-Гола в Туркменистане и другие. Ведущие учёные прогнозировали катастрофу. Но уже с 1978 года уровень Каспийского моря, вопреки неутешительным прогнозам многих учёных, вдруг стал резко повышаться. Огромная прибрежная территория, ранее обсохшая, вновь была затоплена, возникла паника, теперь уже из-за интенсивного повышения моря. Была разработана специальная федеральная целевая программа ФЦП «Каспий» по защите побережья от затоплений, подтоплений и отселению жителей прибрежных населённых пунктов, в том числе городов. К 1996 году уровень Каспия повысился на 2,5 метра, затем в течение последующих нескольких лет его уровень более-менее стабилизировался, после чего он снова стал понижаться, и сегодня этот процесс продолжается, общее падение уровня на сегодня составляет примерно 1,5 метра. В настоящее время уровень Каспийского моря ещё не достиг минимального уровня 1977 года: сегодня он на метр выше. Однако, ущерб уже ощутимый. К началу 1930-х годов наступил очередной цикл, водность впадающих в Каспийское море рек увеличился, а уровень Каспийского моря вновь на подъёме.Мы не берём за основу расчётов уровни по пунктам наблюдений в северной части Каспия из-за мелководья и значительных непериодических колебаний уровня моря, вызываемых сгонно-нагонными явлениями. За основу берутся данные по Бакинскому и Махачкалинскому футштокам, как более достоверные. И тот факт, который мы наблюдаем сейчас: на бакинском бульваре, то есть, как мы видим, вода отошла на 50 метров, уже наблюдался в 1977 гг. Так вот тогда и по Бакинской, и по Махачкалинской рейке средний уровень моря достигал отметки минус 29 абсолютных метров. Сейчас же он примерно на 1 метр выше, чем в 1977 году.Надо как можно меньше вмешиваться в естественные природные процессы, особенно в те из них, которые недостаточно, или совсем не изучены. Не пытаться больше изменять русла рек и перераспределять их сток по собственному усмотрению. Совершенствовать методы наблюдений за состоянием природной среды, оперативно доводить достоверную информацию до всех потенциальных её потребителей. Экономно и эффективно использовать водные ресурсы рек бассейна Каспийского моря, и, самое главное, не пытаться быть умнее матушки Природы! Природа – это саморегулируемая система, и любое вмешательство человека приводит к ответной её реакции.Я ранее критиковал своих зарубежных коллег, так как они учли лишь те климатические процессы, которые приносят влагу с Атлантики. Это неоспоримый, естественный процесс. Северную Атлантику традиционно называют кухней погоды. Именно там формируется погода для всего европейского континента. Несмотря на все прогнозы, погоду нам не изменить, и меры нужно принимать не для того, чтобы изменить климатические процессы, а для того, чтобы приспособиться к ним. Спасать Каспий нет необходимости, он существует уже много тысяч лет. Были этапы его трансгрессий и регрессий, и ближайшее его будущее будет зависеть не от действий человека, а от естественных природных процессов. Не стоит лишний раз в них вмешиваться, следует учитывать уроки истории!В прошлом веке многие учёные приезжали и пытались выяснить причину гибели тюленей. Тогда бытовала такая версия, что причина гибели - чумка плотоядных. Потом появились другие версии, что это связано с хроническим загрязнением, и не только нефтью, а также существующими тогда в период СССР на берегах Волги большого количества крупных предприятий, которые сбрасывали практически без очистки загрязнённые воды (в том числе и тяжёлых металлов) в огромных количествах. По мнению учёных это являлось причиной того, что у животных ослабевал иммунитет, и они чаще заболевали и погибали от различных болезней.В настоящее время, в условиях маловодья, я боюсь, что с появлением устойчивого ледостава на Северном Каспии может погибнуть много рыбы. Лёд, который образуется на поверхности, во время сгонных ветров осядет на грунт и придавит много рыб. Это относится к северной части акватории Каспийского моря.