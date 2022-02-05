Полиция обратилась к водителям Мангистау

Инспекторы полиции просят водителей без особой надобности не выезжать на трассу.На дорогах наблюдается плохая видимость, сильный ветер.В Службе спасения сообщали, что 5 января ожидается угроза усиления ветра до 17-22 м/с.Завтра же, 6 января, также сообщается об угрозе усиления ветра до 15-20 м/с. Прогнозируется гололёд и туман.