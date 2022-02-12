Фламинго прилетели в Актау

- К сожалению, добраться к фламинго близко совершенно не представляется возможным: нет инфраструктуры, специальных смотровых площадок. Вообще ничего нет. Озеро Караколь является уникальным местом в Мангистау, при желании его можно было бы превратить в мекку орнитологии по примеру заповедника Рас-аль-Хор в Дубае. Но, имеем то, что имеем, - поделился Азамат Сарсенбаев.

Актауский блогер Азамат Сарсенбаев провёл 11 февраля съёмки первой стаи фламинго, прилетевшей на озеро Караколь. Автор видео насчитал около 50 особей.По его словам, он снимал максимально аккуратно, чтобы не напугать птиц.