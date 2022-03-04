Жителей Мангистау попросили воздержаться от рыбалки: в регионе штормовое предупреждение

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Об ухудшении погодных условий рассказали в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области.



Как сообщили в ведомстве, днем 4 марта и ночью 5 марта на западе Мангистауской области ожидается сильный дождь.



- Днем 4 марта на западе области ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на западный, а также ночью 5 марта ожидается сильны ветер 15–20 м/с, на западе области порывы будут достигать 23–28 м/с, временами 30 м/с и более, - рассказали спасатели региона.



В ДЧС Мангистауской области просят жителей и гостей области быть осторожными.



- Следует провести на балконах и лоджиях ревизии. Все легкие и объемные вещи закрепить или перенести в комнату. Отогнать от деревьев и ветхих строений личный автотранспорт. Максимально защитить стекла от выбивания и закрепить оконные рамы. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов, - отметили в пресс-службе ведомства.



Спасатели региона рекомендуют без особой необходимости не выходить на улицу. Также не рекомендуют в эти дни выходить в акваторию на маломерных судах, так как возможны накаты и прибойные волны. Кроме того, местным жителям советуют не выезжать за пределы населенных пунктов и не ездить на рыбалку.