Взгляд из космоса! В Мангистау обнаружены 103 незаконные мусорные свалки

Фото пресс-службы ведомства

По данным ведомства, после выявления незаконных свалок представители департамента экологии Мангистауской области и областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования встретились с заместителем акима Жанаозена Бериком Изгалиевым, провели разъяснительную работу и рекомендовали решить вопросы касательно уборки незаконных свалок в пределах своей компетенции. Однако, в вопросе своевременной уборки свалок городским акиматом должным образом ничего предпринято не было.



- Следует отметить, что заместитель акима Берик Изгалиев несёт ответственность за благоустройство города и близлежащих населённых пунктов в соответствии с должностной инструкцией. Таким образом, в действиях акимата выявлены нарушения требований пункта 2 статьи 344 Кодекса РК Об административных правонарушениях. То есть, нарушение экологических требований по управлению отходами. В связи с чем, государственным экологическим инспектором департамента экологии Мангистауской области было возбуждено административное дело в отношении заместителя акима Жанаозена и наложен штраф в размере 100 месячных расчетных показателей (306 300 тенге), - сообщили в департаменте экологии региона.



Также в ведомстве отметили, что в целом по стране с помощью проведённого в этом году космического мониторинга выявлено 6412 несанкционированных стихийных свалок, из них только 103 относятся к Мангистау и в настоящее время 64 из них убраны.



- Кроме того, за необеспечение уборки свалок в прошлом году департаментом экологии Мангистауской области был наложен административный штраф в отношении семи ответственных должностных лиц местных исполнительных органов и порядка 100 физических лиц за незаконный сброс мусора, - отметили в департаменте экологии региона.