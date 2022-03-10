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ЛАДА.kz » Экология

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:08

Просмотров: 1019

Взгляд из космоса! В Мангистау обнаружены 103 незаконные мусорные свалки

Космическим мониторингом, проведённым АО «НК «Қазақстан Ғарыш сапары», выявлены незаконные свалки мусора в 103 точках Мангистауской области, из них 38 расположены в Жанаозене. К административной ответственности привлечён заместитель акима Жанаозена и оштрафован на сумму 306 300 тенге. Об этом сообщили в департаменте экологии региона.

Фото пресс-службы ведомства
По данным ведомства, после выявления незаконных свалок представители департамента экологии Мангистауской области и областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования встретились с заместителем акима Жанаозена Бериком Изгалиевым, провели разъяснительную работу и рекомендовали решить вопросы касательно уборки незаконных свалок в пределах своей компетенции. Однако, в вопросе своевременной уборки свалок городским акиматом должным образом ничего предпринято не было.

- Следует отметить, что заместитель акима Берик Изгалиев несёт ответственность за благоустройство города и близлежащих населённых пунктов в соответствии с должностной инструкцией. Таким образом, в действиях акимата выявлены нарушения требований пункта 2 статьи 344 Кодекса РК Об административных правонарушениях. То есть, нарушение экологических требований по управлению отходами. В связи с чем, государственным экологическим инспектором департамента экологии Мангистауской области было возбуждено административное дело в отношении заместителя акима Жанаозена и наложен штраф в размере 100 месячных расчетных показателей (306 300 тенге), - сообщили в департаменте экологии региона.

Также в ведомстве отметили, что в целом по стране с помощью проведённого в этом году космического мониторинга выявлено 6412 несанкционированных стихийных свалок, из них только 103 относятся к Мангистау и в настоящее время 64 из них убраны.

- Кроме того, за необеспечение уборки свалок в прошлом году департаментом экологии Мангистауской области был наложен административный штраф в отношении семи ответственных должностных лиц местных исполнительных органов и порядка 100 физических лиц за незаконный сброс мусора, - отметили в департаменте экологии региона.



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Комментарии ( 2 )

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12-й регион (Посетители) Сегодня, 12:48
в отношении заместителя акима Жанаозена наложен штраф в размере 100 месячных расчетных показателей (306 300 тенге)

Ой да лааадно! Хоть 1000 МРП! Можно подумать он со своего кармана будет платить

...провели разъяснительную работу и рекомендовали решить вопросы касательно уборки незаконных свалок... Однако, городским акиматом должным образом ничего предпринято не было...

О чём это говорит? Засиделся! Императора включил! Гнать надо таких сразу, а не разъяснительные беседы вести
 
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Tankushka (Посетители) Сегодня, 12:46
От города до Акшукура вся земля завалена мусором. Больно смотреть, как люди загрязняют землю, на которой живут!
 
 

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