ДТП в 29А микрорайоне Актау: есть пострадавшие

фото очевидца

Очевидец рассказал, что ДТП произошло 31 марта, примерно в 11.30, на дороге в 29А микрорайоне.



- Столкновение произошло лоб в лоб. В аварию попали автомобили марки «Мустанг» красного цвета и «Лада». Водителя «Лады» достали без сознания. Рядом с ним была девушка. Она плакала, а потом упала в обморок. Других подробностей не знаю. Приехали врачи и полицейские, - сообщил очевидец.



Редакция Lada.kz запросила комментарий в департаменте полиции Мангистауской области.