Снёс дорожное ограждение в Мангистау: Водитель травмировался

Фото предоставили в полиции
По информации полиции, водитель кроссовера Lifan 215800 не справился с рулевым управлением и врезался в ограждение на обочине дороги.
Пострадавший доставлен в жетыбайскую сельскую больницу.
В медицинском учреждении сообщили, что мужчина получил ушиб шеи и грудной клетки. После оказания медицинской помощи он был отпущен домой.
Пострадавший доставлен в жетыбайскую сельскую больницу.
В медицинском учреждении сообщили, что мужчина получил ушиб шеи и грудной клетки. После оказания медицинской помощи он был отпущен домой.
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