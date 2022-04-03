Снёс дорожное ограждение в Мангистау: Водитель травмировался

По информации полиции, водитель кроссовера Lifan 215800 не справился с рулевым управлением и врезался в ограждение на обочине дороги.Пострадавший доставлен в жетыбайскую сельскую больницу.В медицинском учреждении сообщили, что мужчина получил ушиб шеи и грудной клетки. После оказания медицинской помощи он был отпущен домой.