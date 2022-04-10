Гружёный автовоз горел на трассе близ Мангистау

По сообщению местного автовладельца, горящий прицеп открытого автовоза он увидел на проезжей части днём 9 апреля около посёлка Кульсары.По кадрам видно, как около двух десятков мужчин пытаются ликвидировать возгорание своими силами.По данному факту, как сообщили в ДЧС Атырауской области, вызов не поступал.В департамент полиции Атырауской области также никто не обращался.