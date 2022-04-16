Парня сбили на «зебре» в Актау

По информации департамента полиции, сегодня, 16 апреля, около 14:30 водитель «ВАЗ 2104» на нерегулируемой «зебре» между 5 и 6 микрорайонами сбил 26-летнего молодого человека.Пострадавший был доставлен в Мангистаускую областную больницу. После оказания медицинской помощи отпущен домой.На 60-летнего водителя «ВАЗ 2104» составлен протокол по части 1 статьи 610 КоАП РК (Нарушение водителями транспортных средств ПДД, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб).Автотранспорт водворен на штрафную стоянку.Нарушителю грозит штраф в размере 20 МРП (61 260 тенге), или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.