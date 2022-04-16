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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 18:24

Просмотров: 246

Парня сбили на «зебре» в Актау

Дорожный инцидент произошел на нерегулируемом пешеходном переходе.

Кадр видео
По информации департамента полиции, сегодня, 16 апреля, около 14:30 водитель «ВАЗ 2104» на нерегулируемой «зебре» между 5 и 6 микрорайонами сбил 26-летнего молодого человека.

Пострадавший был доставлен в Мангистаускую областную больницу. После оказания медицинской помощи отпущен домой.

На 60-летнего водителя «ВАЗ 2104» составлен протокол по части 1 статьи 610 КоАП РК (Нарушение водителями транспортных средств ПДД, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб).

Автотранспорт водворен на штрафную стоянку.

Нарушителю грозит штраф в размере 20 МРП (61 260 тенге), или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.




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Комментарии ( 1 )

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Pluto (Посетители) Сегодня, 18:36
На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы выходят на проезжую часть дороги после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен. При пересечении проезжей части дороги вне пешеходного перехода пешеходы не создают помех для движения транспортных средств и не выходят из-за стоящего транспортного средства или иного препятствия, ограничивающего обзорность, не убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств.
 
 

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