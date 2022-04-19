Задержан подозреваемый в «минировании» ЦОНа в Актау

Посетителей ЦОНа в Актау 15 апреля эвакуировали из-за сообщения о заминированнии здания.Информация оказалась ложной.В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ДП Мангистауской области совместно с сотрудниками ДКНБ Мангистауской области был установлен и задержан 26-летний местный житель. Его подозревают в «минировании» ЦОНа.- На вызов были направлены комплекс сил ДП Мангистауской области, ДЧС, ДКНБ и произведена эвакуация людей. В результате комиссионного осмотра факт не подтвердился. По данному факту начато досудебное расследование по статье 273 УК РК. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Иная информация в интересах следствия не разглашается, - сообщили в полиции Мангистауской области.