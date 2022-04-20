Железобетонная плита упала с большегруза на ходу в пригороде Актау

Необычный дорожный инцидент произошел сегодня вечером, 20 апреля, на автодороге в районе села Баскудык.По словам очевидцев, стандартная пятиметровая железобетонная плита упала с «КамАЗа» на перекрестке. От этого большегруз накренился.На подмогу водителю «КамАЗа» приехал автокран, который вернул плиту на место.Lada.kz обратилась за комментарием в департамент полиции региона.