В Министерстве обороны прокомментировали смерть срочника из Мангистау

Фотографию предоставили родственники погибшего солдата-срочника
Как сообщили в ведомстве, солдат потерял сознание во время утреннего построения. Ему была оказана необходимая медицинская помощь, но он скончался, не приходя в сознание, 22 апреля в военном госпитале.
По факту смерти начата проверка.
Руководство Министерства обороны и личный состав Вооружённых сил выражает глубокие соболезнования родным и близким Алибека Калбай.
Напомним, солдат-срочник из Актау погиб спустя четыре дня после призыва.
По факту смерти начата проверка.
Руководство Министерства обороны и личный состав Вооружённых сил выражает глубокие соболезнования родным и близким Алибека Калбай.
Напомним, солдат-срочник из Актау погиб спустя четыре дня после призыва.
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