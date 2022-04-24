Мангистау в лидерах по количеству ДТП из-за скота

Весной повышается количество ДТП по вине животных, которые бесконтрольно пасутся вдоль дорог.За 2021 год в стране было зафиксировано 109 аварий с участием домашнего скота. При этом 139 человек пострадали и 30 погибли. Больше всего ДТП зафиксировано в Алматинской и Мангистауской областях.Отсутствие бирок или каких-либо отличительных знаков делают невозможным установление и привлечение хозяев к ответственности.На сегодня в Казахстане установлено по всем дорогам республиканского значения 855,331 километра защитных ограждений от скотов и животных. Помимо этого, внедряются инновационные технологии в виде прибора «Электропастух», которые служат электроограждением с целью отпугивания животных от дороги. Данные технологии вводят на следующих автомобильных дорогах: Доссор - Кульсары - Бейнеу - Сай-Утес - Шетпе - Жетыбай - Актау.Работники дорожной службы обращаются к владельцам крестьянских хозяйств, фермерам и хозяевам домашнего скота с просьбой проявлять гражданскую ответственность, обеспечив регистрацию и наличие светоотражающих лент.