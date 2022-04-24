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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 12:33

Просмотров: 684

Мангистау в лидерах по количеству ДТП из-за скота

Больше всего аварий происходит на автомобильных дорогах вблизи сел, передает ТОО «Казахавтодор».

Фото из архива lada.kz
Весной повышается количество ДТП по вине животных, которые бесконтрольно пасутся вдоль дорог.

За 2021 год в стране было зафиксировано 109 аварий с участием домашнего скота. При этом 139 человек пострадали и 30 погибли. Больше всего ДТП зафиксировано в Алматинской и Мангистауской областях.

Отсутствие бирок или каких-либо отличительных знаков делают невозможным установление и привлечение хозяев к ответственности.

На сегодня в Казахстане установлено по всем дорогам республиканского значения 855,331 километра защитных ограждений от скотов и животных. Помимо этого, внедряются инновационные технологии в виде прибора «Электропастух», которые служат электроограждением с целью отпугивания животных от дороги. Данные технологии вводят на следующих автомобильных дорогах: Доссор - Кульсары - Бейнеу - Сай-Утес - Шетпе - Жетыбай - Актау.

Мангистау в лидерах по количеству ДТП из-за скота


Работники дорожной службы обращаются к владельцам крестьянских хозяйств, фермерам и хозяевам домашнего скота с просьбой проявлять гражданскую ответственность, обеспечив регистрацию и наличие светоотражающих лент.



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Комментарии ( 5 )

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  • синдбад
 12-й регион (Посетители) Сегодня, 17:00
Отсутствие бирок или каких-либо отличительных знаков делают невозможным установление и привлечение хозяев к ответственности.

Не надо никого искать! Будьте проще! Нет бирок? Скотину на штрафстоянку! Не появился хозяин? Значит скот бесхозный и его на скотобойню! Мясо в Дом престарелых, в Дом малютки, в тубдиспансер, в психбольницу,... да мало ли социальных учреждений, куда можно сдать мясо?!
Хватит церемониться с этими хитрожопыми! Как ДТП с мёртвым скотом, так они тут же появляются, как из под земли. А как ДТП с человеческими жертвами ----этих ищи-свищи хрен найдёшь!
 
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  • Kain-Livesy
  • Ирон
  • ЁмоЁ
 Жанар (Посетители) Сегодня, 15:49
Цитата: Ирон

Давняя проблема не хотят или не могут

И ТО!, и ДРУГОЕ!...
Отлавливали бы бродячий скот на дорогах и в штраф загон или на мясо, то нашлись бы хозяева...
Цитата: Ingul
Просто власти не занимаются этой проблемой, родственники мешают.

ДА!, и у правителей есть безпризорный скот по аулам, и поэтому и процветает безнаказанность...

Сексуально озабоченных, просьба не волноваться!.
 
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  • синдбад
 Ирон (Посетители) Сегодня, 15:36
Давняя проблема не хотят или не могут установить вот в чем вопрос.слышал и не раз что после ДТП ночью приезжает быстро или пастух или хозяин и снимают по быстрому бирки и типа хрен установиш.а в прошлом году когда дох скот сразу находились хозяева и требовали помощи компенсации ушлый народ унас.жалко тех людей кто гибнет колебаться в этих дтп.а всем типа пофиг.особенно царькам жизни .хозяевам скотины.пора жёстко взяться за них и рублём наказывать ушлые морды
 
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 Ed Word (Посетители) Сегодня, 13:46
По сути, люди страдают не из-за скота на дорогах, а из скота в креслах и диванах (!), кому-то мозгов не хватает и воли, другим ответственности. Берегите себя и мир всем!
 
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 Ingul (Посетители) Сегодня, 12:41
Это у нас из-за большого количества животных или большого количества разгильдяйства со стороны тех кто держит животных?
Что значит животные без бирок и нельзя определить хозяина?
По этому поводу уже было не одно постановление об обязательности чипирования животных.
Если животные ходят без бирки - значит что они ничьи и надо их конфисковывать.
Просто власти не занимаются этой проблемой, родственники мешают.
 
 

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