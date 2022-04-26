Разборка закончилась смертью: виновнику дали 10 лет тюрьмы в Актау

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По материалам дела, трагический инцидент произошёл 9 августа прошлого года возле жилого дома в микрорайоне Мунайлы в Жанаозене.



Два местных жителя встретились для разрешения конфликта, и между ними завязалась драка. Один из них нанёс оппоненту удар острым предметом по левой передней поверхности грудной клетки, где находились жизненно важные органы. После этого он скрылся с места преступления.



В результате потерпевший скончался до приезда Скорой помощи.



Следствие так и не установило предмет, которым было совершено убийство.



Приговором суда мужчину признали виновным по части 1 статьи 99 УК РК (Убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку) и назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы.



Приговор от 25 апреля вступил в законную силу.