ДТП с полицейским авто в Актау: пострадали два человека

Фото очевидцев
По информации полиции, 30 апреля в 02:30 на перекрёстке между 5 и 8 микрорайонами произошло ДТП. Участниками аварии стали патрульный автомобиль и Hyundai Accent.
В результате ДТП пострадали два человека, которые были доставлены в областную больницу.
Один из них после оказания медицинской помощи отпущен домой, второй госпитализирован.
По данному факту начато досудебное расследование по статье 345 УК РК.
Назначена автотехническая экспертиза.
В результате ДТП пострадали два человека, которые были доставлены в областную больницу.
Один из них после оказания медицинской помощи отпущен домой, второй госпитализирован.
По данному факту начато досудебное расследование по статье 345 УК РК.
Назначена автотехническая экспертиза.
Оставьте свой комментарий первым.