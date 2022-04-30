ДТП с полицейским авто в Актау: пострадали два человека

По информации полиции, 30 апреля в 02:30 на перекрёстке между 5 и 8 микрорайонами произошло ДТП. Участниками аварии стали патрульный автомобиль и Hyundai Accent.В результате ДТП пострадали два человека, которые были доставлены в областную больницу.Один из них после оказания медицинской помощи отпущен домой, второй госпитализирован.По данному факту начато досудебное расследование по статье 345 УК РК.Назначена автотехническая экспертиза.