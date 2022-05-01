Рыбаки пропали на Каспии

На побережье Каспийского моря в районе села Акшукур сегодня, 1 мая, с 07:45 к поискам приступили 17 спасателей на трёх плавсредствах.Выяснилось, что гражданин РК 1994 года рождения и гражданин Узбекистана 1983 года рождения на металлической лодке в ночь на 30 апреля вышли в море для рыбной ловли и до сих пор не вернулись.К поискам подключились малый сторожевой корабль «Орал» с военнослужащими войсковой части 29011 ВМС РК, также волонтёры и родственники.Кроме этого задействован вертолет Ми-870 АО «Казавиаспас» МЧС РК, на борту которого находятся четыре сотрудника и один родственник.