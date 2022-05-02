Фура ночью съехала на бездорожье в Мангистау

Дорожные обстоятельства сложились ранним утром 28 апреля около 05:00 часов на 78-м километре автодороги Жетыбай-Жанаозен-Туркменистан. О данном ДТП поступило сообщение на пульт дежурного «102».На место прибыли медики, которые осмотрели водителя.На мужчину составлен протокол по части 1 статьи 610 КоАП РК (Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб). Ему грозит штраф в размере 20 МРП или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.