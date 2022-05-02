Полицейскую форму обнаружили в мусорном баке в Мангистау

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- Мне кажется, так госимущество выбрасывать нельзя. В конце концов, кто-нибудь наденет и представится полицейским, смошенничает. Помните январь? - подписал ролик Абжан Махамбет в своем Telegram.
На пост отреагировали стражи порядка, сообщает источник.
- Проводится ряд мероприятий по установлению лица, выбросившего форму в мусор, после чего будет проводиться служебная проверка и приниматься решение, - прокомментировал представитель регионального ДП.
На пост отреагировали стражи порядка, сообщает источник.
- Проводится ряд мероприятий по установлению лица, выбросившего форму в мусор, после чего будет проводиться служебная проверка и приниматься решение, - прокомментировал представитель регионального ДП.
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