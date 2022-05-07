Тройное ДТП в Актау: пострадали шесть человек

Дорожная авария произошла сегодня вечером, 7 мая, в 17:30, в 9А микрорайоне, напротив клуба «H2O».Как установлено, водитель ВАЗ-21099 не предпринял меры при обнаружении препятствия и врезался в «Toyota Camry». После, не остановив движения, он столкнулся с внедорожником «Toyota Land Cruiser 200».В результате ДТП пострадали шестеро человек. Они были доставлены в Мангистаускую областную больницу.