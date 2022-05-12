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ЛАДА.kz » Происшествия

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 14:20

Просмотров: 15

Полиция в Актау проверила сигнал: соседи сообщили о голом мужчине, заставляющем детей надевать ему трусы

Жители дома в 4 микрорайоне вызвали полицию, сообщив о возможном факте совращения детей. Полиция опросила свидетелей и заявила об отсутствии состава преступления.

Фото из архива Lada.kz
В редакцию обратились жители одного из домов 4 микрорайона. Они сообщили, что вчера, 11 мая, их сосед был в квартире вместе с несовершеннолетними детьми абсолютно голый.

- Изнасилования не было. Но он ходил перед детьми голый. Заставлял их наливать ему водку. Одну из девочек заставил надевать ему трусы. Угрожал убить, если расскажут, - сообщила редакции одна из жительниц дома.

В департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что по данному делу были опрошены свидетели.

- На вызов прибыла следственно-оперативная группа, участковые инспекторы полиции, а также сотрудники ювенальной полиции. Установлено, что мужчина является отцом двоих детей. К его детям домой пришли друзья. По прибытию полиции мужчина был одет. Находился в состоянии алкогольного опьянения. Факт совращения несовершеннолетних не подтвердился, материал списан в номенклатурное дело, - сообщили в ДП Мангистауской области.

В полиции отметили, что если бы кто-то из детей сообщил о развратных действиях со стороны мужчины, то он был бы задержан. Однако дети утверждают, что мужчина не приставал к ним.



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