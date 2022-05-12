Полиция в Актау проверила сигнал: соседи сообщили о голом мужчине, заставляющем детей надевать ему трусы

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В редакцию обратились жители одного из домов 4 микрорайона. Они сообщили, что вчера, 11 мая, их сосед был в квартире вместе с несовершеннолетними детьми абсолютно голый.



- Изнасилования не было. Но он ходил перед детьми голый. Заставлял их наливать ему водку. Одну из девочек заставил надевать ему трусы. Угрожал убить, если расскажут, - сообщила редакции одна из жительниц дома.



В департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что по данному делу были опрошены свидетели.



- На вызов прибыла следственно-оперативная группа, участковые инспекторы полиции, а также сотрудники ювенальной полиции. Установлено, что мужчина является отцом двоих детей. К его детям домой пришли друзья. По прибытию полиции мужчина был одет. Находился в состоянии алкогольного опьянения. Факт совращения несовершеннолетних не подтвердился, материал списан в номенклатурное дело, - сообщили в ДП Мангистауской области.



В полиции отметили, что если бы кто-то из детей сообщил о развратных действиях со стороны мужчины, то он был бы задержан. Однако дети утверждают, что мужчина не приставал к ним.