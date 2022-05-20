Полицейские спасли женщину от суицида в Актау

Инцидент произошел сегодня, 20 мая. Около 12:00 участковый инспектор полиции с помощью видеокамеры «Безопасный двор», заметил женщину, собирающуюся спрыгнуть с пятого этажа одного из домов в 30 микрорайоне. Он незамедлительно направил к месту происшествия ближайший экипаж.- Полицейские оперативно прибыли по адресу, вошли в квартиру и сразу же подняли женщину. Помощник участкового инспектора полиции Акылбек Амангельды и инспектор службы батальона патрульной полиции Ислам Амантаев спасли жизнь 49-летней женщины,- сообщили в полиции региона.По адресу вызвали скорую помощь. В настоящее время женщина помещена в принудительное лечебное учреждение.