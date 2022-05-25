Mercedes Benz упал в строительный котлован в Актау

Инцидент произошёл сегодня, 25 мая, в 17 микрорайоне, напротив дома №44.По информации департамента полиции, водитель Mercedes Benz, не справившись с рулевым управлением, совершил опрокидывание автомобиля.Пострадавших нет. Как сообщили в областной больнице, по данному факту к ним за помощью никто не обращался.На водителя составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК (Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб). Ему может грозить штраф в размере 20 месячных расчетных показателей или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.Автомобиль извлекли из котлована.Фото Рашида Исмагилова.