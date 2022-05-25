Mercedes Benz упал в строительный котлован в Актау

Упавший в котлован автомобиль
Инцидент произошёл сегодня, 25 мая, в 17 микрорайоне, напротив дома №44.
По информации департамента полиции, водитель Mercedes Benz, не справившись с рулевым управлением, совершил опрокидывание автомобиля.
Пострадавших нет. Как сообщили в областной больнице, по данному факту к ним за помощью никто не обращался.
На водителя составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК (Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб). Ему может грозить штраф в размере 20 месячных расчетных показателей или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.
Автомобиль извлекли из котлована.
Фото Рашида Исмагилова.
По информации департамента полиции, водитель Mercedes Benz, не справившись с рулевым управлением, совершил опрокидывание автомобиля.
Пострадавших нет. Как сообщили в областной больнице, по данному факту к ним за помощью никто не обращался.
На водителя составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК (Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб). Ему может грозить штраф в размере 20 месячных расчетных показателей или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.
Автомобиль извлекли из котлована.
Фото Рашида Исмагилова.
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