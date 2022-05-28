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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 12:20

Просмотров: 2097

Полиция обнаружила две незаконные лаборатории в Актау

Задержаны 29- и 38-летние местные жители, передаёт пресс-служба департамента полиции региона.

Фото предоставили в полиции
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские пресекли деятельность двух фитолабораторий по культивированию марихуаны.

Так, в одном из микрорайонов был задержан 29-летний мужчина. Лаборатория у него находилась на втором этаже жилого дома. Изъято 13 кустов конопли, ёмкости со специальной жидкостью - минеральные удобрения.

Полиция обнаружила две незаконные лаборатории в Актау


По второму факту задержан ранее судимый 38-летний мужчина. По месту проживания у него изъято восемь кустов марихуаны, выращенные в горшках, а также разнообразные семена.

Полиция обнаружила две незаконные лаборатории в Актау


Начаты досудебные расследования по части 1 статьи 300 УК РК (Незаконное культивирование наркосодержащих растений).

Полиция обнаружила две незаконные лаборатории в Актау


В отношении задержанных избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы. Проводятся необходимые следственные действия.




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Комментарии ( 1 )

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Foxy-Hell (Посетители) Сегодня, 14:45
Ребятки впечатлились последней новинкой Гая Ричи?))) Ну так до Микки Пирсона каждому из них ой как далеко
 
 

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