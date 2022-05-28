Полиция обнаружила две незаконные лаборатории в Актау

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские пресекли деятельность двух фитолабораторий по культивированию марихуаны.Так, в одном из микрорайонов был задержан 29-летний мужчина. Лаборатория у него находилась на втором этаже жилого дома. Изъято 13 кустов конопли, ёмкости со специальной жидкостью - минеральные удобрения.По второму факту задержан ранее судимый 38-летний мужчина. По месту проживания у него изъято восемь кустов марихуаны, выращенные в горшках, а также разнообразные семена.Начаты досудебные расследования по части 1 статьи 300 УК РК (Незаконное культивирование наркосодержащих растений).В отношении задержанных избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы. Проводятся необходимые следственные действия.