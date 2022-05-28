Пьяный водитель сбил женщину в Актау

Информация о ДТП в 6 микрорайоне, напротив дома №24 поступила на пульт дежурного в ночь на 28 мая в 00:50.Установлено, что водитель внедорожника Mitsubishi Pajero на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 43-летнюю женщину. Бригада Скорой помощи доставила её в Мангистаускую областную больницу.Результат медицинского освидетельствование показал, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения лёгкой степени. На него составлен административный протокол по части 3 статьи 608 КоАП РК. Автомобиль водворён на штрафную стоянку.Назначена судебно-медицинская экспертиза. Ведётся расследование.