Автомобиль чуть не сбил ребёнка на пешеходном переходе в Актау

В социальной сети Instagram появилась видеозапись с аварийной ситуацией на пешеходном переходе на дороге в Актау.На кадрах видео видно, что автомобиль чуть не сбил переходящего дорогу ребенка. Благодаря быстрой реакции мамы ребенок не попал под колеса автомобиля.В департаменте полиции региона сообщили, что устанавливаются точная дата происшествия и личность водителя.- После установления личности будет составлен административный протокол согласно нарушению, - отметили в полиции.