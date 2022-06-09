Тонущего человека спасли пограничники в двух тысячах метров от берега в Мангистау

Экипаж пограничного корабля
Как сообщил Асхат Жаналипов, тонущий человек был поднят на борт пограничного корабля и спасён.
- Отплыв о берега, он не смог выбраться и стал тонуть. Течением его стало уносить всё дальше и дальше. Мы подняли его на борт и оказали помощь, - рассказал командир пограничного корабля.
После оказания всей необходимой помощи пограничники передали спасённого человека сотрудникам комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК.
- Отплыв о берега, он не смог выбраться и стал тонуть. Течением его стало уносить всё дальше и дальше. Мы подняли его на борт и оказали помощь, - рассказал командир пограничного корабля.
После оказания всей необходимой помощи пограничники передали спасённого человека сотрудникам комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК.
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