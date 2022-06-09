«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 10 Июня
+24...+22
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 434.51 KZT
  • €1 = 465.71 KZT
  • 1 RUB = 7.45 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Происшествия

Гульмира Садырова

Опубликовано: Вчера, 23:05

Просмотров: 547

Тонущего человека спасли пограничники в двух тысячах метров от берега в Мангистау

Морскими пограничниками при несении боевой службы в районе населённого пункта Кендерли на расстоянии около 2000 метров от берега 9 июня спасён тонущий человек. Об этом сообщил Асхат Жаналипов, старший лейтенант департамента Пограничной службы КНБ РК по Мангистауской области.

Экипаж пограничного корабля
Как сообщил Асхат Жаналипов, тонущий человек был поднят на борт пограничного корабля и спасён.


- Отплыв о берега, он не смог выбраться и стал тонуть. Течением его стало уносить всё дальше и дальше. Мы подняли его на борт и оказали помощь, - рассказал командир пограничного корабля.

После оказания всей необходимой помощи пограничники передали спасённого человека сотрудникам комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика