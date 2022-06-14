Драка молодых людей попала на видео в Актау

По словам очевидцев, драка произошла в ночь на 14 июня в одном из дворов в 26 микрорайоне.Участниками разборки стали восемь молодых человек.Как сообщили в департаменте полиции, вызов по данному факту в дежурную часть не поступал. Полиция обещает принять меры по установлению всех лиц, причастных к драке.