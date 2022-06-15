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ЛАДА.kz » Происшествия

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 10:31

Просмотров: 2661

Обгоревший труп нашли после пожара на территории НГДУ-2 АО «Озенмунайгаз»

Пожар произошел в ночь с 14 на 15 июня. Погибший - машинист грузоподъёмника, работник ТОО «Кезби». Об этом сообщили в ДЧС Мангистауской области.

Кадр видео с места пожара
На территории НГДУ-2 АО «ӨзенМунайГаз» произошло возгорание подъёмной установки АПРС-40. Пожар начался 14 июня в 23:50.

В 00:51 пожар ликвидирован. На месте пожара обнаружен обгоревший труп. Причина пожара устанавливается.

- Погибший 1977 года рождения, уроженец села Бейнеу. Работал в ТОО «Кезби» машинистом грузоподъёмника. Выезжали 15 сотрудников, три единицы спецтехники ДЧС, а также сотрудники отдела полиции Жанаозена, медики скорой помощи, - сообщили в ДЧС Мангистауской области.




Происшествие прокомментировали в ТОО «Кезби».

- В ночь с 14 на 15 июня на территории НГДУ-2, где услуги оказывает наше предприятие, произошло возгорание подъемного агрегата и устья скважины. Расследованием причин пожара и восстановлением картины произошедшего в данный момент занимаются правоохранительные и уполномоченные органы. Техника, использующаяся на этом объекте, 2014 года выпуска, имеет все необходимые сертификаты соответствия и т.д. На месте пожара было обнаружено тело нашего коллеги, машиниста грузоподъемника, 1977 г.р, - сообщили представители компании.

Руководство ТОО «Кезби» выразило соболезнования родным погибшего, а также обещали взять на себя расходы по организации похорон.

- Предприятие полностью берет на себя организацию похорон и обязуется оказывать материальную помощь семье погибшего, - добавили в компании.



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Комментарии ( 2 )

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  • Вован
 Ed Word (Посетители) Сегодня, 11:35
Иманды болсын. Тяжелые времена для Компании забастовки, потери, аварии, смерти.., очень печально. Надеюсь черная полоса скоро закончится. Мир всем!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Ирон
  • Вован
 e.zh_k.a (Посетители) Сегодня, 10:49
Соболезную
 
 

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