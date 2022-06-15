Обгоревший труп нашли после пожара на территории НГДУ-2 АО «Озенмунайгаз»





На территории НГДУ-2 АО «ӨзенМунайГаз» произошло возгорание подъёмной установки АПРС-40. Пожар начался 14 июня в 23:50.В 00:51 пожар ликвидирован. На месте пожара обнаружен обгоревший труп. Причина пожара устанавливается.- Погибший 1977 года рождения, уроженец села Бейнеу. Работал в ТОО «Кезби» машинистом грузоподъёмника. Выезжали 15 сотрудников, три единицы спецтехники ДЧС, а также сотрудники отдела полиции Жанаозена, медики скорой помощи, - сообщили в ДЧС Мангистауской области.Происшествие прокомментировали в ТОО «Кезби».- В ночь с 14 на 15 июня на территории НГДУ-2, где услуги оказывает наше предприятие, произошло возгорание подъемного агрегата и устья скважины. Расследованием причин пожара и восстановлением картины произошедшего в данный момент занимаются правоохранительные и уполномоченные органы. Техника, использующаяся на этом объекте, 2014 года выпуска, имеет все необходимые сертификаты соответствия и т.д. На месте пожара было обнаружено тело нашего коллеги, машиниста грузоподъемника, 1977 г.р, - сообщили представители компании.Руководство ТОО «Кезби» выразило соболезнования родным погибшего, а также обещали взять на себя расходы по организации похорон.- Предприятие полностью берет на себя организацию похорон и обязуется оказывать материальную помощь семье погибшего, - добавили в компании.