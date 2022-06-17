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ЛАДА.kz » Происшествия

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 10:10

Просмотров: 11

Мать убила ребёнка: жуткие подробности озвучила бабушка погибшей двухлетней девочки в Актау

К восьми годам тюрьмы приговорили жительницу Актау за убийство своей маленькой дочери. По материалам дела, женщина ударила малышку в живот, и та скончалась. Но мать осужденной и бабушка погибшей винит в трагедии несостоявшегося зятя. Говорит, видела на девочке следы насилия, в том числе и сексуального, передаёт телеканал «Астана».

Фото с сайта суда
Оксана до сих пор не может оправиться от двойной трагедии, передаёт телеканал «Астана». 8 января не стало внучки, а буквально на днях её дочь отправилась за решётку за убийство своего ребёнка. Девочке было всего два с половиной года. Женщина рассказала: её дочь связалась с тираном и игроманом. Несмотря на издевательства, покрывала его. По словам Оксаны, она не раз видела на теле внучки следы насилия.

- Искупав внучку, я начала кремами мазать и обнаружила на попе очень много мелких синяков. И на области лобка и промежности уже видно, что свежие синяки.

- Вы подозреваете, что её избивал парень дочки?

- Да. Раньше, когда ребёнку поменяешь памперс, она как-то стеснительно что-ли, хихикая, ноги сжимала, а тут она, как веером, открывает ещё и как-то мне их показывает, что-ли. Я вообще в шоке была. У меня к дочке вопрос был, почему так себя ребёнок ведет, - говорит Оксана Короткова, мать осужденной.

Последнюю, смертельную травму ребёнок получил 8 января. По словам женщины, в ту ночь сожитель выгнал девушку из дома, чтобы та нашла ему деньги на игру.

- А когда она вернулась, он одетый сидел в кухне и говорит: «Там с твоим ребёнком что-то случилось», а когда она кинулась уже в спальню, ребёнок уже переодетый почему-то в другую одежду, с рассечённым подбородком лежал с еле прикрытыми глазами. Он её вывел в коридор и на ухо сказал: «Приедет полиция, вообще скажи, что меня не было, что я только подошёл», она решила, видать, этот факт скрыть, и сказала, что его не было, - говорит бабушка погибшей девочки.

А дальше Скорая помощь, полиция, допросы и заключение судмедэксперта: ребёнок скончался от разрыва кишечника и кровоизлияния в брюшную полость.

- Гражданка М. признана виновной в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 106 Уголовного кодекса Республики Казахстан – умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть. Ей назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исправительной системы средней безопасности, - сообщила Нуршат Улеулиева, пресс-секретарь Мангистауского областного суда.

Мать осужденной уверена: несостоявшийся зять и виновник трагедии избежал уголовной ответственности из-за родственных связей. Якобы, его брат является сотрудником полиции. Но Оксана Короткова намерена добиваться справедливости в вышестоящих судах. Приговор ещё не вступил в законную силу.




Напомним, по материалам дела, 4 января этого года женщина ударила свою несовершеннолетнюю дочь и с силой оттолкнула от себя. Ребёнок ударился животом об угол стола, и у неё образовалась гематома.



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