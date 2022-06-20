Сотрудники ДЧС спасли двух унесенных в море парней в Актау

Фото ДЧС Мангистауской области

Фото ДЧС Мангистауской области

По данным ведомства, 20 июня местные жители вышли покататься на SUP-доске, и их унесло ветром и течением в море.В 19:20 у жилого массива Приморский, недалеко от Солдатского пляжа, в километре от берега, при проведении проф-агитационных работ спасателями ДЧС Мангистауской области спасены двое молодых людей 2000 и 2004 годов рождения. Спасенные являются жителями Акшукура и Бейнеу.- Молодых людей при катании на доске для серфинга унесло ветром и течением в море. Медицинского вмешательства не потребовалось, парни находились в удовлетворительном состоянии. На помощь выезжали двое сотрудников на плавсредстве и один гидроцикл, - рассказали в департаменте по ЧС.