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ЛАДА.kz » Происшествия

Растегаева Тамара

Опубликовано: Сегодня, 21:14

Просмотров: 549

Сотрудники ДЧС спасли двух унесенных в море парней в Актау

Во время проф-агитационных работ сотрудники департамента чрезвычайных ситуаций спасли двух жителей региона, сообщили в ДЧС Мангистауской области.

Фото ДЧС Мангистауской области
По данным ведомства, 20 июня местные жители вышли покататься на SUP-доске, и их унесло ветром и течением в море.

Сотрудники ДЧС спасли двух унесенных в море парней в Актау

Фото ДЧС Мангистауской области


В 19:20 у жилого массива Приморский, недалеко от Солдатского пляжа, в километре от берега, при проведении проф-агитационных работ спасателями ДЧС Мангистауской области спасены двое молодых людей 2000 и 2004 годов рождения. Спасенные являются жителями Акшукура и Бейнеу.

- Молодых людей при катании на доске для серфинга унесло ветром и течением в море. Медицинского вмешательства не потребовалось, парни находились в удовлетворительном состоянии. На помощь выезжали двое сотрудников на плавсредстве и один гидроцикл, - рассказали в департаменте по ЧС.

Сотрудники ДЧС спасли двух унесенных в море парней в Актау

Фото ДЧС Мангистауской области



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