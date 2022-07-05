Тело утонувшего мужчины ищут в Актау



- В поисковых работах задействованы шесть сотрудников оперативно-спасательного отряда на «Газели», а также лодка с десятью сотрудниками, восемь человек на автотранспорте, скорая помощь с группой медицинских специалистов из трех человек, центр медицины катастроф и еще одна единица техники, - рассказали в ведомстве.

Фото ДЧС Мангистауской области



Как сообщила пресс-служба ДЧС, 5 июля в 17:00 часов поступило сообщение о том, что на берегу моря в микрорайоне «Самал-2» тонет человек. Как выяснилось, тонувший мужчина 1993 года рождения - житель Бейнеуского района, приехал на море с родственниками отдохнуть. В настоящее время трое водолазов ищут тело.Помимо этого, на месте происшествия работают психологи департамента по ЧС, которые оказывают помощь близким утонувшего.ДЧС Мангистауской области просит жителей строго соблюдать следующие меры безопасности при купании:- не купаться и не нырять в не оборудованных и не проверенных местах для купания, так как на дне могут быть камни, мусор и другие опасные предметы;- не следует входить в воду и купаться в состоянии алкогольного и наркотического опьянения;- не оставлять детей без присмотра в местах купания;- при купании не заплывать далеко от берега;- не купаться в запрещенных местах.- не загрязнять и не засорять водоемы.Эти простые правила, утверждают в департаменте, помогут безопасно провести летний отдых.