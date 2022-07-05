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ЛАДА.kz » Происшествия

Растегаева Тамара

Опубликовано: Вчера, 20:28

Просмотров: 1847

Тело утонувшего мужчины ищут в Актау

На берегу моря в микрорайоне «Самал-2» утонул молодой мужчина. В настоящее время водолазы ведут поисковые работы под водой, об этом сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области.

Фото ДЧС Мангистауской области
Как сообщила пресс-служба ДЧС, 5 июля в 17:00 часов поступило сообщение о том, что на берегу моря в микрорайоне «Самал-2» тонет человек. Как выяснилось, тонувший мужчина 1993 года рождения - житель Бейнеуского района, приехал на море с родственниками отдохнуть. В настоящее время трое водолазов ищут тело.


- В поисковых работах задействованы шесть сотрудников оперативно-спасательного отряда на «Газели», а также лодка с десятью сотрудниками, восемь человек на автотранспорте, скорая помощь с группой медицинских специалистов из трех человек, центр медицины катастроф и еще одна единица техники, - рассказали в ведомстве.


Помимо этого, на месте происшествия работают психологи департамента по ЧС, которые оказывают помощь близким утонувшего.
Тело утонувшего мужчины ищут в Актау

Фото ДЧС Мангистауской области


ДЧС Мангистауской области просит жителей строго соблюдать следующие меры безопасности при купании:

- не купаться и не нырять в не оборудованных и не проверенных местах для купания, так как на дне могут быть камни, мусор и другие опасные предметы;
- не следует входить в воду и купаться в состоянии алкогольного и наркотического опьянения;
- не оставлять детей без присмотра в местах купания;
- при купании не заплывать далеко от берега;
- не купаться в запрещенных местах.
- не загрязнять и не засорять водоемы.

Эти простые правила, утверждают в департаменте, помогут безопасно провести летний отдых.



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