В Актау загорелась будка





К приезду пожарных огонь охватил 25 квадратных метров. В его тушении были задействованы восемь спасателей и три единицы спецтехники. Причины возгорания и ущерб в настоящее время устанавливаются. Жертв и пострадавших нет, сообщили в ведомстве.Также в департаменте по ЧС, во избежание подобных ситуаций просят соблюдать правила пожарной безопасности.